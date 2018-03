Il Nord Italia si risveglia sotto la neve. Durante la notte, gran parte delle città italiane sono rimaste sottozero in particolare su tutto il Centro–Nord. I valori spaziano mediamente tra -3°C e 1°C ad accezione della Sicilia dove si registrano 20 gradi sopra lo zero. Le nevicate hanno raggiunto il Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia–Romagna e Toscana, con fiocchi da a . Per ora, la neve si spinge al sud interessando le zone di Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. Nella giornata di oggi, le precipitazioni nevose risultano deboli e a tratti moderate. Decine di comuni, dalla Liguria alla Campania passando per quasi tutti quelli della Toscana, hanno deciso di chiudere le scuole.

Piemonte e Lombardia: Neve a Torino e Milano

Nuova ondata di maltempo nel territorio piemontese. Le precipitazioni più intense a Cuneo dove al confine con la Francia sono caduti circa 30 centimetri, 10 centimetri, invece, nella provincia di Alessandria. In giornata, possibili disagi nelle reti ferroviari e autostradali. Per i treni ad alta velocità sono stati confermati l’80% dei servizi e procede tutto regolare per i voli aerei all’aeroporto di Torino. La neve ha colpito con moderazione anche Milano, dove non sembra aver provocato particolari disagi nella circolazione. L’Azienda trasporti milanese fa sapere che è regolare la circolazione lungo le linee della metro e dei mezzi di superficie. Anche il traffico privato risulta scorrevole in città.

Liguria e Toscana: Neve a Genova e Firenze

Genova si sveglia imbiancata. Nel capoluogo ligure la leggera perturbazione nevosa non ha compromesso la viabilità, anche grazie all’intervento degli spargisale. La neve è caduta su auto, in parchi e giardini. Le strade risultano percorribili e nessuna criticità su autostrade e ferrovie.

Anche Firenze ha regalato ad abitanti e turisti lo spettacolo di una città in bianco, grazie alla neve scesa questa notte. Nei comuni del Chianti continuano le precipitazioni nevose raggiungendo i dieci centimetri di neve nelle zone collinari più elevate. Anche nel litorale toscano da Massa Carrara a Livorno, il paesaggio è ricoperto di neve. Le temperature, scese nella notte sotto lo zero, sembrano aumentare. Al momento la situazione presenta maggiori criticità lungo le viabilità comunali. Quelle provinciali e regionali sono invece percorribili con catene e gomme da neve. Già nella giornata di ieri, le Ferrovie dello Stato avevano annunciato che i convogli regionali sarebbero stati ridotti del 50% mentre quelli a lunga percorrenza viaggeranno all’80%.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: E’ stata riaperto al traffico il tratto dell’A1, tra Arezzo e Chiusi, in direzione sud, dove il manto stradale è stato cosparso di ‘sale riscaldato’ e che era stato chiuso poco prima delle 9.00.

Emilia- Romagna: Bologna si sveglia imbiancata

Una nevicata notturna ha imbiancato Bologna. Anche qui non si segnalano particolari disagi sulle strade, situazione a rischio invece per quanto riguardano i voli in partenza dall’aeroporto Marconi. La neve è scesa anche sulle autostrade della regione ma, al momento, non si registrano criticità. Sul nodo bolognese i treni sono sostanzialmente regolari, con ritardi massimi di una ventina di minuti: le previsioni del maltempo hanno fatto ridurre precauzionalmente i convogli regionali del 50%. Neve anche in Umbria, a Perugia e nelle Marche. Scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Terni, Ancona e Macerata.

