La Mille Miglia, tradizionale gara per auto storiche nota in tutto il mondo, è partita mercoledì 16 maggio alle 14,30.

Il percorso

La corsa, che parte e arriva a Brescia, si articola in quattro tappe: mercoledì 16 da Brescia a Cervia-Milano Marittima, giovedì 17 da Cervia-Milano Marittima a , con sfilata in via Veneto, venerdì 18 da Roma a Parma e sabato 19 da Parma a Brescia.

Il programma della Mille Miglia

La Mille Miglia è un viaggio affascinante e unico al mondo della lunghezza di 1.743 chilometri. Sono previste in tutto 112 prove cronometrate e 6 prove di media oraria. Partecipano 725 equipaggi in rappresentanza di 44 Paesi. Gli italiani sono circa il 30% degli ammessi. La casa automobilistica più rappresentata è Fiat con 49 vetture, a seguire Alfa Romeo con 48, Jaguar con 35 e Mercedes-Benz con 33 vetture.

I personaggi famosi presenti

Molti, come sempre, i personaggi famosi presenti al via: quest’anno ci sono il bassista dei Coldplay Guy Berryman, il premio Oscar Adrien Brody, il principe olandese Van Oranje, Piero Pelù, il cantante spagnolo Alvaro Soler e l’ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella.

Fonte: Ansa.it