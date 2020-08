Una misteriosa moria di kiwi sta colpendo la provincia di Latina. Stimata una perdita di oltre 100 milioni di euro.

L’Agro Pontino è leader mondiale nella coltivazione dei kiwi con oltre 12mila ettari ed oltre 4 milioni di quintali di kiwi raccolti all’anno per un valore di oltre 500 milioni di euro annui. Negli ultimi tempi una misteriosa moria di kiwi sta colpendo la provincia di Latina.

Strage di kiwi, una vera e propria emergenza

A confermare i dati è la Confagricoltura Latina. Il problema pare sia legato alla morte dell’apparato radicale delle piante per cause che, al momento, ancora non si conoscono. Nei giorni scorsi, il presidente della Confagricoltura Latina ha parlato di una vera e propria emergenza.

“Per salvare la produzione – ha spiegato il presidente della Confagricoltura Latina – è necessario studiare immediatamente il fenomeno della moria delle piante mettendo insieme una task force scientifica coordinata dalla Regione Lazio e in collaborazione con le migliori università. È un evento straordinario che rischia di compromettere il futuro di migliaia di aziende agricole”.

Un fenomeno di cui non si conoscono origine e cause

“Siamo in presenza di un fenomeno – ha aggiunto il presidente di Confagricoltura Latina – che al momento nessuno è in grado di classificare. Quello che sappiamo è che migliaia di ettari di kiwi sono già stati distrutti dalla moria delle piante, un fenomeno di cui non conosciamo origine e cause. Non c’è tempo da perdere!”

