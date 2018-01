Oggi raccolta di dolciumi per i bambini Stabiesi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Ernesto Sica, di Fratelli D’Italia- Alleanza Nazionale e segnaliamo la sua iniziativa:

Oggi presso il supermercato sole 365 a via Pietro Carrese dalle ore 17.00 alle 20.00, svolgeremo , come ogni anno , la nostra “Befana Tricolore”.

Raccoglieremo dolciumi in modo tale da riempire le calze della befana che doneremo ai bambini stabiesi che versano in stato di indigenza. Come sempre la nostra solidarieta’ e’ costante e concreta.

Le famiglie alla soglia della poverta’ aumentano e crediamo che la politica debba rivolgersi in primis a tali persone.

Questi piccoli gesti di solidarieta’ risultano essere molto importanti per chi soffre.

La solidarieta’ non e’ uno spot elettorale , infatti noi tutto l’anno ci impegniamo in raccolte alimentare e varie iniziative a favore dei poveri italiani stabiesi.