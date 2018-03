Arriva Hannibal che caccia via Burian. Come previsto da Meteo.it le temperature dei prossimi giorni schizzeranno verso l’alto, in particolare durante le feste di Pasqua. L’anticiclone africano Hannibal, porterà temperature primaverili. Soprattutto al Sud, le temperature sfioreranno quelle estive, fino a 30°C in Sicilia e qualche grado in meno nel resto delle regioni meridionali. Giornate ideali per un primo tuffo al mare o per una gita fuoriporta.

Arriva Hannibal a Pasqua. L’italia si divide tra caldo al Sud e freddo a Nord

“Il 1° Aprile vedrà una diffusa presenza di nubi al Nord e al Centro, sole prevalente sulle Isole maggiori e al Sud; le precipitazioni interesseranno soltanto la Toscana settentrionale, segnatamente il massese, lucchese e localmente il pisano e pistoiese, più rare sullo spezzino, parmense e piacentino montuosi, localmente diffuse sul Friuli Venezia Giulia, qui anche con qualche temporale” comunicano i meteorologici di Meteo.it.

Pertanto le temperature dovrebbero restare piuttosto miti sia al centro che al nord, mentre al Sud l’arrivo della primavera è ormai un dato assodato.

Mentre questa settimana sarà, invece, all’insegna di un tempo variabile con precipitazioni sparse nel territorio italiano. Gli studiosi affermano che l’ondata di caldo durerà poco. La settimana dopo le festività pasquali, infatti, è atteso un drastico cambiamento con l’arrivo ancora di aria fredda dall’Europa occidentale che prenderà di mira le regioni settentrionali.