Si chiama Rossini, il gatto diventato una vera e propria star del web per le sue eclatanti imprese spericolate. Con tanto di profilo Facebook con 7mila utenti , il felino è diventato una specie di celebrità sia a Rovigo, la sua città, sia su tutto il panorama nazionale per le sue “coraggiose iniziative”. Rossini, chiamato così dai rodigini per via del suo colore è talmente apprezzato che i cittadini hanno aperto una pagina Facebook per condividere le foto del gatto e delle sue eclatanti imprese.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies