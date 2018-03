CHIUSURA AL TRAFFICO DEL CENTRO CITTADINO IL GIORNO 21 MARZO 2018

Si avvisano i cittadini che mercoledì 21 marzo 2018, per l’intera mattina, il centro cittadino sarà chiuso al traffico veicolare, in occasione della manifestazione organizzata dal Comitato regionale di Libera in Campania in occasione della “XXIII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. In considerazione del previsto afflusso di migliaia di partecipanti provenienti da vari luoghi della Regione, con concentramento in Pompei e prosieguo in corteo in direzione di Scafati fino al piazzale Aldo Moro, saranno temporaneamente chiuse al traffico le principali strade della città lungo l’asse Pompei-Scafati. I dettagli sono in fase di ultimazione e verranno pubblicati su questo sito non appena possibile. Considerato il blocco della circolazione previsto dalle norme di sicurezza vigenti, ai cittadini che in tale giornata utilizzeranno per motivi di lavoro il proprio autoveicolo si consiglia di portarsi in tempo utile fuori dal centro urbano, al fine di non ritrovarsi bloccati dai divieti di circolazione.

Fonte Uffico Stampa del Comune