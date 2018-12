Maxi protesta dei benzinai

La Federazione Autonoma Italiana Benzinai (Faib) dichiara lo sciopero dei gestori di Petrolifera Adriatica (marchio Esso) e di Italiana Petroli (marchi Api-Ip e TotalErg). Di seguito il comunicato della Faib:

La Faib intende denunciare la permanente condotta scorretta di Petrolifera Adriatica, che, benché tenuta ad applicare l’accordo Esso, in conseguenza della condanna dinanzi al tribunale di Roma, continua nella pratica di tagliare i margini ai gestori e scaricare su di essi le proprie contraddizioni strutturali“. “Allo stesso tempo, Faib denuncia la politica dilatatoria e inconcludente di Italiana Petroli, che disattende gli accordi, si sottrae agli obblighi contrattuali e saccheggia la redditività delle gestioni con politiche di aggressione al margine determinato dagli accordi siglati in base alla normativa di settore”“

Faib ha proclamato lo sciopero in tutte le province della Toscana e della Liguria, con inizio dalle 0re 19,00 dell’11 Dicembre e termine il 14 Dicembre alle ore 07,00.