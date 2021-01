Scuola – Aumenta il numero delle Regioni che, alla luce dei dati relativi al numero dei contagi, hanno deciso di rinviare ancora la ripresa delle lezioni in presenza degli studenti delle scuole superiori. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle scuole medie e di quelle elementari. Sono ben 14 le Regioni che hanno fatto tale scelta.

Scuola, il calendario della Dad, ogni regione ha il suo

Caos o scelta dettata dal buon senso? Chi può dirlo? Sta di fatto che ogni Regione ha deciso tempi e modalità di rientro diversi.

Gli studenti delle scuole superiori del Lazio, ad esempio, rimarranno in Dad fino al 17 gennaio, così come il Molise ed il Piemonte; quelli dell’Emilia Romagna e Lombardia resteranno in Dad fino al 24; in Sicilia la sospensione delle attività didattiche in presenza resta fino al 16 gennaio per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 gennaio per gli studenti delle scuole superiori; in Umbria didattica “esclusivamente a distanza” fino al 23 gennaio nelle scuole superiori.

E ancora, in Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia, gli studenti delle superiori torneranno in aula il primo febbraio. In Puglia sino al 15 gennaio Dad per tutte le classi e gradi, con la possibilità alle famiglie di chiedere ai presidi le lezioni in presenza. In Sardegna il ritorno in classe per le superiori, è previsto non prima del 18 ma con un’ipotesi concreta che considera il rientro il 1 febbraio.

E in Campania?

In Campania le scuole riapriranno lunedì 11 gennaio per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. A partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità del ritorno in presenza per tutte le classi della scuola primaria e dal 25 gennaio, per tutte le classi della secondaria di primo e di secondo grado.