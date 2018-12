Sicilia: l’Etna ha deciso di mostrare tutta la sua potenza

Da Siracusa sembra quasi una esplosione come quella che vediamo nei film e riguardano il Vesuvio. Ma l’attività vulcanica in questione è di tipo stromboliana; definita così perché deriva dal vulcano Stromboli, dove tali eruzioni consistono nell’espulsione di scorie incandescenti, lapilli e bombe di lava ad altitudini da decine fino a centinaia di metri. Sono da piccole a medie in volume, con violenza sporadica.