Sicurezza Agroalimentare nel settore ittico, 2 denunciati per frode in commercio e sequestrati 184 kg di pesce.

COMUNICATO STAMPA

“I Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC), in Lombardia, Campania e Sicilia, nei giorni scorsi hanno continuato a verificare il rispetto della normativa a tutela della sicurezza agroalimentare nel settore ittico, riscontrando violazioni di carattere penale ed ammnistrativo. In particolare, a seguito di controlli presso ristoranti, esercizi commerciali e pescherie ubicati nelle province di Milano, Napoli e Messina, sono stati:

sequestrati amministrativamente 184 kg di prodotti ittici congelati, per violazione delle norme e regolamenti in materia di tracciabilità degli alimenti; denunciati i titolari di 2 ristoranti per tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.), poiché indicavano falsamente nel menù di impiegare prodotti ittici freschi risultati invece congelati.

Contestate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.”