Terremoto in Campania, tanta paura!

Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata tanta paura per una scossa di terremoto

Montenero di Bisaccia CB, 12 km dall’epicentro · 14 ago, 23:48 , il sisma e’ stato avvertito anche a Napoli scossa di 4.7 di magnitudo. Tanta paura nella provincia ed anche nella zona di Frosinone. Sui social impazza la notizia, l’Italia dopo la brutta vicenda di Genova deve registare anche questa brutta notizia. Per adesso non si registrano danni a persone o cose. Seguiranno aggiornamenti