Iniziano oggi le operazioni peritali per far luce sulle cause che determinarono la morte di Sara Aiello – vicenda che ancora oggi, a distanza di anni, presenta molti lati oscuri.

Questa mattina a Pimonte è stata eseguita la riesumazione della salma e alle 14:00 presso l’obitorio giudiziario del Secondo Policlinico Universitario della Federico II di Napoli sono iniziate le operazioni peritali con i tre consulenti nominati dal Tribunale di Torre Annunziata: il professor Pietro Tarsitano, la dottoressa Pascale Basilicata e il dottor Umberto Ferbo.

“Siamo consapevoli che a distanza di tanto tempo non saranno accertamenti facili, ma auspichiamo almeno che l’autopsia escluda il possibile avvelenamento, ipotesi avanzata da un nostro consulente e che si accerti tramite lo studio del suo DNA se Sara fosse affetta da una patologia cardiaca di natura ereditaria riscontrata in famiglia. Questa informazione è di grande importanza per salvaguardare la salute delle nostre nipoti, figlie di mia sorella. Per questo motivo abbiamo nominato per l’autopsia il professore Cipolla D’Abruzzo, tossicologo, per verificare l’ipotesi avvelenamento ed il professore Agostini, biologo, per lo studio del DNA. Chiariti questi due aspetti i nostri legali, l’avvocato Danilo Di Maio e l’avvocato Felice Forgione potranno concentrarsi sui punti cardine della vicenda, da cui si evincono, secondo il nostro convincimento, responsabilità e colpe chiare e incontestabili”.