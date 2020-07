Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento di fine settimana, ha illustrato ancora una volta le discriminazioni che subisce econonicamente la Regione Campania. Oltre ad esser stata penalizzata nel riparto del fondo sanitario, c’è un’ipotesi di riparto dei fondi europei che confermerebbe ancora una volta le disparità ingiustificate di trattamento economico nei confronti della Campania.

Vincenzo De Luca: “La bandiera italiana se la dimenticano”

Secondo quanto dichiarato dal governatore della Regione Campania, un giornale nazionale avrebbe fatto un’ipotesi di riparto dei 37 miliardi del Mes. La Campania dovrebbe ricevere 2 miliardi e 700 milioni, il Veneto 3 miliardi e 12, 300 milioni più della Campania con un milione di abitanti in meno. Il Piemonte le stesse risorse con un milione e mezzo di abitanti in meno della Campania. Il Lazio avrebbe 800 milioni in più, pur avendo la stessa popolazione della Campania.

“Io sto ad aspettare. Voglio vedere fino a che punto di indecenza arriveremo in questo paese. Aspetterò al varco. Vi terrò informati.”