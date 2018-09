Si è conclusa la 1a giornata di Promozione Sicilia Girone D

Nel weekend è andata in scena la prima gironata del campionato di Promozione girone D.

Grande risultato tennistico per il Real Belvedere Siracusa che rifila in trasferta al Cara Mineo un 6-0.

Non va altrettanto bene al Rg che contro il Floridia subisce il 3-1.

Buona anche la prima per lo Sporting Priolo che in casa sconfigge 2-1 il New Modica Calcio.

Vittoria anche per il Megara Augusta che in casa batte il Frigintini con il risultato di 1-0.

Ecco tutti i risultati:

Sabato 08/09/2018 ore 15:30

Don Bosco-Enna Calcio 0-0 Megara Augusta-Frigintini 1-0

Domenica 09/09/2018 ore 15:30

Barrese-Atletico Scicli 0-2 Cara Mineo-Real Siracusa Belvedere 0-6 Floridia-Rg 3-1 New Pozzallo-Ragusa Calcio 2-2 Sporting Eubea-Caltagirone Calcio 1-0 Sporting Priolo-New Modica Calcio 2-1

Classifica