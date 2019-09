Chiusa la 2a giornata del campionato di Promozione Sicilia per l’Asd Siracusa

Sul neutro di Palazzolo Acreide è andata in scena l’incontro tra Asd Siracusa e Asd Armerina, valevole per la seconda giornata del campionato di promozione sicilia 2019-2020.

Pronti partenza via, ed il Siracusa dopo solo 4 minuti si porta in vantaggio, con Stefano Frittitta.

All’8 minuto su calcio di rigore e Martines a raddoppiare.

Dopo il doppio vantaggio il Siracusa prende il controllo della gara, creando diverse occasioni, che non riesce a concretizzare.

Al 32′ nuovo calcio di rigore per il Siracusa, ma stavolta Frittitta si fa ipnotizare dal portiere avversario, e non va a segno.

Per tutto il primo tempo normale amministrazione per il portiere aretuseo Saitta che non viene quasi mai impegnato.

Al 45′ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi senza nulla da recuperare.

Nella ripresa stesso canovaccio della prima frazione al 7′ ci pensa Musso che porta i Leoni sul 3-0.

Si abbassano i ritmi, il Siracusa, con il risultato in cassaforte, continua a controllare il match, senza grandi difficoltà.

Al 42′ cala il poker per il Siracusa, l’argentino Castillo.

Al 45′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

Termina cosi l’incontro Asd Siracusa batte Asd Armerina 4-0.

Le Formazioni

Asd Siracusa: Saitta, Musso, Gozzo, Napoli, Orefice, Llama, Castillo, Alfieri, Giannaula, Martines, Frittitta. All. Marco Scifo;

A disposizione: Cavallaro, Castrogivanni, La Vaccara, Maraffino, Tilotta, Aloschi, Rapicavoli, Costa, Novello.

Asd Armerina: Cigna, Noto, Lobartolo, Latragna, Minolfi, D’Assaro, Deoma, Alberti, Domicoli, Placenti, Spitali. All. Filippo Angilella;

A disposizione: Castagna, Filippo, Balistreri, Albini, Anzaldi, La Marca, Jarju, D’Amato, D’assaro.

Il Tabellino

Asd Siracusa-Asd Armerina 4-0

marcatori: 4′ Frittitta(S), 8′ Martines rigore(S), 7’st Musso(S), 42’st Castillo(S)

Ammoniti: Aloschi(S), Alberti(A), D’Assaro(A)

Recupero 0′ pt, 5′ st.

Arbitro: Contraffatto Salvatore di Catania

1° Assistente: Sirna Giuseppe di Acireale

2° Assistente: Gabriele Graziano Litrico di Catania.

Prossimo turno

Don Bosco 2000-Siracusa