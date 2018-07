60 secondi per raccontare la cinque giorni di stage ufficiali della Sancataldese (Video)

60 secondi per raccontare la cinque giorni di stage ufficiali della Sancataldese.

Mister Mascara, tecnici e preparatori hanno svolto un straordinario lavoro per selezionare i giovani che si uniranno alla prima squadra e al gruppo della “Cantera”.

La Sancataldese è stata e sarà centro nevralgico di attrazione calcistica per tutta la Sicilia.

Adesso testa e cuore al raduno ufficiale che decreterà l’inizio della nuova stagione.