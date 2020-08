ACR Messina, arriva un esperto bomber! Giovane ma con tanta esperienza alle spalle. Ciro Foggia sposa ancora la sicilia.

Colpo in casa ACR Messina, la societa’ si assicura le prestazioni di Ciro Foggia, bomber che ha segnato sacchi di goal in giro per il sud Italia, da Portici a Melfi, passando per Cerignola. Il giocatore vanta anche una esperienza in Sicilia a Lentini alla corte della Sicula Leonzio. Bomber Foggia e’ pronto ad accendere i cuori dei tifosi del Messina.

La società Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Foggia.

Nato a Napoli il 25 marzo 1991, Ciro Foggia più di 200 presenze tra serie D e C e 80 reti con le maglie di Neapolis,Bellaria Igea Marina,Real Sm Hyria, Puteolana, Portici, Gragnano, Melfi, Teramo,Sicula Leonzio,Audace Cerignola e Casarano.

Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Raffaele Novelli a partire dal ritiro precampionato.