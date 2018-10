La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. è lieta di comunicare che lunedì 22 ottobre u.s., in completo accordo con l’Amministrazione Comunale, è stato redatto e firmato l’atto di affido dello stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” fino al 30 giugno 2019. La nostra Società si farà carico di tutte le spese necessarie per il personale di custodia e pulizia dell’intera struttura (interna ed esterna), della manutenzione ordinaria e sportiva del manto erboso, delle spese di minuta manutenzione (edile – impiantistica), del 20% del totale di spesa per l’approvvigionamento di corrente elettrica, con una fideiussione a garanzia nei confronti del Comune di Marsala di € 5.000,00. Rimangono invece a carico del Comune di Marsala la manutenzione straordinaria e l’80% del totale di spera per l’approvvigionamento di corrente elettrica. La Concessionaria (la Nostra Società) dovrà inoltre concedere l’impianto di gioco alle Società Scuola Rugby Marsala e Sport Club Marsala Dilettanti 1912 s.r.l.s.d., per quanto riguarda quest’ultima per le partite interne di Campionato e Coppa (campionato di Eccellenza Sicilia), nonché per un allenamento il giovedì e un allenamento di rifinitura prima delle partite casalinghe, a discrezione della stessa Società (Marsala 1912). Il documento è stato validato dalle firme del Dirigente Comunale dott. Giuseppe Fazio e del Vice-Presidente Vicario della Nostra Società dott. Antonino Lo Presti.

