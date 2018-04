Ancora Bologna sconfitto in casa. Goal annullato a Orsolini ingiustamente. La cronaca di Bologna-Milan.

Il Bologna mostra subito carattere con un pressing alto ma è il Milan a passare in vantaggio, Cutrone fa sponda a Calhanoglu che indisturbato insacca con una rasoiata. Il Bologna reagisce, Palacio in area, rimpallo che favorisce Orsolini, palla in rete! Giacomelli però si consulta col Var e annulla per un discutibile tocco di braccio dell’argentino. Il pallone colpisce il braccio aderente al corpo di Palacio infatti a distanza ravvicinata. Subito dopo il Milan raddoppia, Bonaventura se ne va in posizione defilata, ubriaca col dribbling Nagy e conclude in rete.

Secondo tempo approcciato come un incubo dal Bologna, in breve tempo Calabria prende un palo, Suso spara alle stelle mentre un tiro di Bonaventura si stampa sulla traversa. De Maio accorcia le distanze con un’incornata sul cross di Verdi, dopo ciò il Bologna non riesce a concretizzare il goal del pareggio, solo un tiro nel finale che non intimidisce Donnarumma.