TRE GIORNI DI GRANDE SPETTACOLO, DAL 19 AL 21 GENNAIO

Si è chiusa con successo la prima edizione dell’Aretusa Cup, organizzata da TORNEI GIOVANILI SICILIA in collaborazione con l’ACCADEMIA SIRACUSA DEL PRESIDENTE CHRISTIAN ROMANO. In campo i 400 bambini delle oltre quindici società presenti hanno deliziato il pubblico presente con i loro sorrisi, regalando spettacolo ed emozioni oltre a lieti momenti di fair play e aggregazione. Per la categoria Esordienti da segnalare la vittoria del CATANIA del tecnico Russo che in rimonta ha avuto la meglio sulla Sicula Leonzio di Tony Costa, terzo posto per l’interessante Ragusa Boys terminato davanti ai padroni di casa dell’Accademia. Bella vetrina anche quella dei Pulcini con il FAIR PLAY COMISO o di Chiaramonda e Tomasello che nella finalissima ha battuto il forte Katane, sul podio anche La Meridiana, quarta la Mediterranea, mentre sono giunti quinti a pari merito dopo un’avvincente lotteria ai rigori Real Priolo e Palazzolo. Trionfo della MEDITERRANEA del presidente Giliberto nei Primi Calci, i baby floridiani l’hanno spuntata sulla Sicula Leonzio nel girone unico a sette squadre con Accademia, Fair Play e Palazzolo. Infine il PREMIO SOCIAL è andato agli etnei del Katane.