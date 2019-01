Previste nevicate nell’aretino a partire da questa notte

Questo il comunicato rilasciato dal comune di Arezzo:

„Nelle prossime ore è prevista neve anche a bassa quota. La Regione Toscana ha emanato lo stato di allerta meteo neve/ghiaccio, con codice giallo per la giornata di oggi, e con codice arancio per quella di domani (martedì 22 gennaio). In particolare, nella giornata odierna è possibile la formazione di un sottile strato di neve sulle strade in pianura, che può raggiungere alcuni centimetri per quelle in collina, con possibili disagi e problemi per la circolazione stradale. Per domani è previsto il formarsi di uno strato di neve di alcuni centimetri in pianura e di diversi centimetri in collina, con permanenza di ghiaccio da neve diffuso. Diffusi problemi alla circolazione stradale, e possibili i danni alle strutture leggere e caduta di rami. Tali fenomeni si manifesteranno con maggiore intensità tra le ore 12 e le ore 24 di domani.“

Il match previsto per mercoledì sera alle ore 18.30 non dovrrbbe comunque essere a rischio rinvio.