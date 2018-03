Milan a caccia dell’impresa: la probabile formazione di Gattuso

Dopo il 2-0 subito dall’Arsenal tra le mura di San siro, al Milan servirà un vero e proprio miracolo sportivo per approdare ai quarti di finale di Europa League e ora che si è potuto assaporare il gusto di certe sfide, anche se amaro, i rossoneri sapranno affrontarle stavolta con la giusta mentalità. Non mancano però gli inconvenienti per Gattuso, tipo la totale mancanza di un terzino. A parte Rodríguez, infatti, sono assenti per infortunio Abate, Conti e Calabria, con quest’ultimo ancora dolorante dopo la gara d’andata con i londinesi. Sulla corsia di destra è stato dunque provato in allenamento Christian Zapata, in ballottaggio per il ruolo di terzino con Fabio Borini. Un altro dubbio riguarda l’attacco, dove c’è in corso un testa a testa tra Cutrone e Kalinic per una maglia da titolare al fianco di André Silva, quasi certo della titolarità nell’attacco a due proposto dal tecnico rossonero. E’ stato infatti provato un 4-4-2 con Biglia e Kessie al centro del campo, con ai loro lati Calhanoglu e Suso. Dovrebbe dunque partire dalla panchina Jack Bonaventura.

(4-4-2) Donnarumma G; Zapata, Romagnoli, Bonucci, Rodríguez; Suso, Kessie, Biglia, Calhanoglu; Andrè Silva, Kalinic.

All. Gennaro Gattuso