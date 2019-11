Arzanese 1924, arriva un tris in campionato come riporta una nota ufficiale della societa’ che racconta la vittoria attraverso i suoi canali ufficiali:

Dopo tutta la passione vissuta a seguito della partita contro il Real Anacapri, si torna a pensare al calcio giocato. L’Arzanese ha bisogno dei tre punti per tenere quanto meno il passo dei play-off, e li deve rimediare in casa contro il fanalino di coda Sant’Antimo Calcio 2019. La gara è da sùbito a tinte biancocelesti: Dopo sette minuti è infatti vantaggio Arzanese: Maisto batte il portiere biancoazzurro con una zampata in area dopo soli sette minuti. Neanche tre minuti dopo e la squadra di Panzeri raddoppia: A firmare il 2-0 ci pensa il rientrante Saviano con una splendida punizione. La gara sembra in totale controllo da parte dei padroni di casa, che vanno vicini al tris che però non arriva, e questo permette al Sant’Antimo di rifarsi sotto con il 2-1 poco prima della mezz’ora. A spegnere ogni dubbio però, è Gabriele Acampora che trova il tris a quattro minuti dal quarantacinquesimo. Nella ripresa l’Arzanese si limita a gestire il confortante vantaggio, e non si priva comunque di incursioni nella trequarti santantimese, ma non arriva il poker.