Atalanta-Cagliari: la Dea macina punti ad oltranza ed è pronta a vincere anche in Coppa

L’Atalanta torna a far paura in campionato e sale in alto in classifica. Gasperini e i suoi attualmente stanziano al quinto posto, a quota 31. Poco più sopra la Juventus a 33. I bergamaschi hanno macinato punti nelle giornate precedenti, e sono col morale alle stelle e la voglia di vincere non è mai sazia, nemmeno in Coppa Italia. Atalantini che sfideranno i cagliaritani a quota 16 in classifica. Senza Gomez la squadra bergamasca vola e ottiene soddisfazioni notevoli, continuando la propria ascesa anche in questa competizione, dove agli ottavi l’attenderà proprio il Cagliari.

Atalanta-Cagliari: isolani a Bergamo dopo 4 ko consecutivi

(a cura di Francesco Pietroluongo)

A Bergamo la squadra di Di Francesco arriva dopo quattro sconfitte consecutive e il morale sotto gli scarpini.

Un’ennesima sconfitta con goleada -ipotetica-potrebbe far riveder ei piani al Presidente Giuliani?

Ricordiamo che la squadra isolana ha già giocato in Lombardia il 4 ottobre 2020 rimediando una sonora figuraccia, 5-2 il risultato finale con la rete di Godin che regalava l’illusione del pareggio per poi crollare di fronte agli uomini capitanati al tempo da quel Papu Gomez che oramai oltre ad essere un quasi ex giocatore degli orobici non influisce negativamente sul rendimento dei nerazzurri.

In ciò Gasperini è un mago, come riuscirà a tenere a bada una squadra lontana dal suo capitano storico?

Mistero.

Il Cagliari è a Bergamo da due giorni, ritiro preventivo, non so quanto utile sia.

Di certo non sono saliti su al nord Cragno, Nainggolan e Godin mentre Nandez, che dovrà saltare anche il Milan lunedì alla Sardegna Arena, sarà tra i titolari.

Atalanta-Cagliari, chi scenderà in campo?

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel.

CAGLIARI (4-3-2-1): Vicario; Zappa, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Oliva, Caligara; Ounas, Pereiro; Pavoletti.