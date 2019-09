BOYS CAIVANESE – CAMPANIA FELIX 2-0

CAIVANO (NA) – In una bella cornice di pubblico al Papa di Cardito, la Boys ottiene una preziosa vittoria nel match domenicale delle 15:30 contro il Campania Felix. Nonostante una classifica infelice, gli ospiti si dimostrano tutt’altro che una squadra da zero punti in classifica, ben disposti in campo e con un atteggiamento propositivo. Tuttavia, la Boys vuole dare continuità al bel momento di forma in termini di gioco e di risultati e al 38esimo trova la rete del vantaggio; dagli sviluppi di un traversone verso il centro dell’area di Falco, Coppeta a tu per tu con l’estremo difensore ospite non sbaglia e imbuca nel set il pallone dell’1-0.

La ripresa si apre sulla scia della prima frazione di gara, con il Campania Felix che prova a fare la partita senza però creare particolari occasioni da rete. Da segnalare , nel corso del secondo tempo, un goal annullato alla Boys; su un lancio di Bassolino forte e teso dal fondo, Coppeta insacca la rete del raddoppio ma il guardalinee, a suo avviso, coglie il bomber gialloverde oltre la linea della palla e annulla dunque per posizione di offside. Nel finale, il goal che suggella la terza vittoria consecutiva della Boys porta la firma di Di Perna; pressing vincente di Fucito che ruba palla al difensore, si invola verso la porta avversaria e dalla linea laterale serve al centro Di Perna che, indisturbato, realizza il più facile dei gol. 2-0 e padroni di casa che gestiscono il risultato fino al triplice fischio del direttore di gara.

9 punti in quattro gare per i ragazzi allenati da Dello Margio, che registrano dunque anche la fase difensiva con appena un goal incassato in tre partite e adesso sognano nelle zone alte della classifica.