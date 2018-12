Udinese e Cagliari si sfidano domani pomeriggio all’ex stadio Friuli oggi più moderno e funzionale come dovrebbe essere in tutto il Bel Paese entro (si spera) 10 anni quando ci saranno gli Europeo del 2028.

Senza stadi moderni non ci verrà assegnata l’organizzazione, lo vogliono capire le persone al potere?

O forse non interessa, chissà!

Riuscirà la Politica a fare ciò che in Nazioni molto meno evolute è già avvenuto da tempo?

Vedremo, intanto i padroni di casa, reduci dal pareggio a reti bianche con la Spal a Ferrara affrontano la squadra del Tecnico Maran dal basso del suo 17esimo posto con 15 punti, a un passo dal baratro del terzultimo occupato attualmente dal Bologna di Pippo Inzaghi a 13 punti che presumibilmente, se dovesse cadere a Napoli, potrebbe saltare la porta.

Come già detto, dopo la contestazione del pubblico di casa al Dall’Ara dopo la sconfitta 0-2 con la Lazio è la Società ad essere colpevole di aver indebolito la squadra e il povero ex Super Pippo ha solo la colpa di avere accettato una panchina scottante.

Il Cagliari ha vinto nello scorso turno una partita importantissima con il Genoa e spera di sbancare Udine arrivando così a situazioni di classifica interessanti in previsione di un calciomercato che dovrebbe portare in casa rossoblù 3 giocatori di cui uno il sostituto di Castro, un terzino sinistro per dare pace a Padoin e sostituire l’impalpabile Lykogiannis e un attaccante che faccia da spalla a Pavoletti, una classica seconda punta.

I nomi sono saltati fuori come birilli, attediamo la fine del calcio mercato, vergognosamente il 31 Gennaio, quando sarebbe dovuto essere il 18, ma il calcio italiano è malato assieme ai suoi dirigenti che non vogliono cambiare, così come quei tifosi chew dopo Milano e l’asssassinio del tifoso dell‘Inter prima della gara col Napoli devono essere severamente messi alla sbarra.

Il Cagliari spera sino all’ultimo che Joao Pedro possa scendere in campo, si saprà solo nell’allenamento di rifinitura allo stadio se il brasiliano potrà giocare.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, Lasagna.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin/Pajac, Bradaric, Barella; Ionita; Joao Pedro, Farias, Pavoletti.