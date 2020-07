Cagliari-Sassuolo, un’altra sconfitta per Zenga?

Embed from Getty Images

Dopo la batosta di Marassi di mercoledì con la Samp di Ranieri, i reduci di Genova, incerottati e sul depresso andante, hanno un arduo compito.

Quello di fermare la corazzata di De Zerbi, quel Sassuolo che ha quasi sconfitto la Juventus, (da 0-2 a 3-2 per poi arrivare al 3-3 finale) futura probabile e, per la nona volta consecutiva, Campione D’Italia.

Embed from Getty Images

Sempre che non accade l’impensabile.

La Signora cade in casa con la Lazio lunedì (molto difficile, al massimo un pareggio per i ragazzi di Inzaghino).

L’Inter passa all’Olimpico contro la Roma, l’Atalanta vince ancora nell’anticipo di oggi alle 17.15 a Verona con l’Hellas.

I Campioni D’Italia dovrebbero poi ancora perdere a Udine (possibile?) o in casa con la Sampdoria alla 36esima.

Ancora alla penultima a Cagliari lasciare 1 punto agli isolani?

Difficile, quasi utopistico anche solo pensarlo.

La Juventus è già Campione D’Italia, a Torino lo sanno già, strano che all’Ex J.Stadium non abbiamo già cambiato il numero già non regolare per la federazione, magari stanno aspettando lunedì sera, che è l’ultima chances per la Lazio.

LA PARTITA DELLA SARDEGNA ARENA

Squalificato Ionita, infortunati Nainggolan e Pellegrini (finita la stagione per entrambi quasi sicuramente!!) Oliva idem con patate, non convocato per scelta tecnica ancora Luca Cigarini (discutibile o no è Zenga che fa scelte!).

Anche nell’ultima trasferta in terra ligure dopo una furiosa litigata con lo stesso Mister “il Ciga” non era stato convocato, ma queste sono questioni che devono rimanere nello spogliatoio, dice Zenga, e della vicenda non vuole parlare.

Mi pare una scelta indiscutibile, i panni sporchi si lavano in casa e stare a fare domande anche in sala stampa allo stesso allenatore milanese ben sapendo che nessuno ne vuole parlare è sgradevole.

I colleghi “potenti” si permettono di farle queste domande, a me non sarebbe permesso, o se lo facessi, mi sarebbe impedita una seconda occasione!

Potenza della testata!

Zenga in conferenza stampa: “Stiamo patendo un po’ di stanchezza, più mentale che fisica. Giocando ogni tre giorni era da mettere nel conto. Il Sassuolo gioca molto bene, hanno le idee chiare, non hanno assilli, vanno in campo con la mente sgombra e il piacere di divertirsi. Senza Nainggolan bisogna prendersi qualche responsabilità in più. Non penso che il Cagliari abbia problemi di motivazioni. Un professionista si prepara sempre al meglio per giocare la sua partita. Dobbiamo ritrovare il gol e la vittoria, dopo di questo penso che tutto diventerà più semplice. Bisognerà cambiare qualcosa sicuramente, in attacco vediamo, Simeone gioca sempre ma abbiamo anche Paloschi, può essere una soluzione subito o giovedì, valuteremo. Joao Pedro è un grande, sta facendo molto di più di quello che può fare. Pereiro può essere una soluzione, se riesce a capire che ne deve scartare due o tre e non quattro va anche meglio.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Lykogiannis; Birsa; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlos, Ferrari, Kyriakopulos; Locatelli, Traore, Harsalin, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.