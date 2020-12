Il sogno si è trasformato in realtà per il Cagliari

Lo dicevamo ieri che Radja era un sogno e in un men di baleno l’illusione si è materializzata in realtà.

A dare la notizia per prima è stata la gazzetta dello sport online, subito dopo tutte le testate si sono lanciate a pesce sulla notizia.

PAROLE PAROLE PAROLE

Eppure il DS dell’Inter Piero Ausilio nell’ultima gara di campionato a Verona aveva ancora una volta buttato acqua sul fuoco alla sola idea che il belga-indonesiano potesse essere regalato, ancora, figurarsi a quel Cagliari che in estate aveva ancora chiesto il prestito secco del ragazzo cresciuto in Sardegna.

Torino, Napoli, Fiorentina e chissà quali squadre inglesi si erano presentate alle porte di Marotta e Ausilio ma Raja aveva avuto sempre una parola: Cagliari.

Come Barella voleva solo l’Inter anche il belga, al contrario voleva solo il Cagliari.

Per chi non avesse mai avuto un amore ecco, per Raja il Cagliari è il suo unico amore che con soldi, successo e chissà cos’altro non va d’accordo.

Certo, i tifosi dell’Inter non hanno mai potuto apprezzarlo con la maglia nerazzurra se non il primo anno e si dovrebbero comunque ricordare che è proprio e grazie alla sua rete all’Empoli all’ultima giornata della sua prima stagione in nerazzurro che la benamata andò in Champions.

Ma Raja viene solo ricordato da chi non lo ama per i suoi eccessi, per il bere soprattutto e le sigarette e palesemente per i tatù.

Chi lo ama veramente, come è stato Maradona a Napoli va oltre le apparenze e le debolezze dell’uomo che per quei colori vede solo Amore, Love allo stato puro.

Peccato che non si potrà dare un degna accoglienza a Raja come fu ad agosto 2019, ma pazienza, l’importante che sia tornato a casa!

Muro ZHANG

Eppure dalla fine dello scorso torneo sino alla fine del calciomercato estivo il Presidente della pazza Inter aveva tenuto duro e non aveva ceduto neppure all’idea di donare quell’acquisto a 40 milioni.

L’altro Presidente, quello apparentemente povero ma che realmente non lo è, aveva cincischiato anche se stava quasi per aprire il portafoglio e dare quei 12 milioni chiesti dal cinese.

La leggenda narra che il DS Carta abbia bloccato il Pres, e, a detta proprio dello stesso DS, evitato di andare in rosso nel bilancio.

ROG & CO

La notizia, ieri in mattinata, che Marko Rog, il croato perno del centrocampo rossoblù, avesse riportato un infortunio pesante a Roma (sei mesi di stop) ha fatto si che Edoardo Tommaso Giulini prendesse in mano la situazione e la sbloccasse alla maniera di Gigi Riva, un missile terra-aria che Zhang non ha potuto parare.

Ed allora sembrerebbe che questa mattina Radja farà le visite mediche alla solita Villa romana per poi prendere il volo per Cagliari e passare il capodanno non si sa con chi ma certamente in Terra Sarda!

Il 3 Gennaio alla Sardegna Arena c’è una squadra, il Napoli, per la quale i tifosi dei rossoblù non hanno certo simpatia, neppure il belga-indonesiano.

Sarà uno degli 11 di DiFra?

Probabile visto che Rog è a farsi operare in Germania, anzi, oggi dovrebbe essere operato, speriamo vada tutto bene.