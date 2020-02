“Il dispiacere non è dato dai provvedimenti sui rinvii, visto che è una cosa fatta nell’interesse di tutti ma dispiace il fatto che si recuperino così tardi.

Prima del Verona abbiamo vissuto una vigilia surreale, siamo andati a letto pronti per giocare una gara importante e dopo un’ora stavamo già pensando a cosa avremmo dovuto fare il giorno dopo, abbiamo aspettato un giorno intero per capire quando avremmo giocato e quindi c’è stato un clima strano.

Non siamo riusciti a fare esplodere tutto quello che avevamo dentro.

Quando siamo rientrati eravamo quasi più esausti che se avessimo giocato, questa settimana ci siamo rimessi con i giusti propositi al lavoro per giocare al meglio contro una squadra forte, ma non abbiamo altra scelta​.

Al di là di chi affronteremo domani, dobbiamo giocare al massimo.

Sappiamo di non aver dato quando avremmo potuto nell’ultima gara in casa, ma sappiamo che se diamo tutto domani, potremo fare qualcosa di buono.

Quando ci sono momenti positivi si recupera meglio.

Non credo che la Roma subirà la stanchezza della gara di Coppa.

Io però voglio pensare a noi, domani serviranno concentrazione e intensità.

L’energia inespressa della settimana scorsa e quella di questa settimana dobbiamo portarle in campo.

Vedo quanto si impegnano in campo e mi dispiace che in campo non si raccolgano i frutti.

Rog e Cacciatore hanno avuto una settimana in più per ritrovare la condizione, questa settimana almeno è servita a questo, si allenano bene da due settimana e sono a disposizione.

Adesso abbiamo bisogno di sostanza e di essere feroci e credo che il Presidente abbia trovato le parole adatte​.

i giocatori partono tutti con le stesse possibilità ma il bene del Cagliari deve venire prima di tutto.

Si devono fare trovare tutti pronti e tutti si devono sentire in discussione.

Veniamo da un periodo negativo ma non sono giustificazioni.

Credo che in questo momento ai ragazzi serva sostegno e dobbiamo meritarlo attraverso le prestazioni in campo.

La delusione dei tifosi è comprensibile ma siamo ancora in una posizione di classifica che ci potrebbe ancora far divertire.

Vogliamo uscire da questo periodo e vogliamo farlo tutti insieme.

Possiamo diventare più forti di quanto siamo stati prima.

Ci siamo trovati in una situazione in cui siamo andati a dormire convinti di giocare e dopo un’ora eravamo di nuovo giù a cercare di capirci qualcosa, perché non avevamo notizie dalla Lega.

Il problema è esploso in quella giornata ma la professionalità ha prevalso.

La stima del proprio datore di lavoro è insieme una grande soddisfazione ma allo stesso tempo una grande responsabilità perché non riusciamo a fare bene in questo periodo nonostante ci sia grande impegno da parte di tutti noi.

La Roma ha due esterni d’attacco che possono variare durante la gara ed è la squadra che dopo l’Atalanta subisce meno tiri.

Ha un grande potenziale e fa strano non vederla tra le prime in classifica​.

La situazione di Ceppitelli è incredibile, sembrava risolta ma invece c’è stato un passo indietro.

Sta facendo il massimo per tornare a stare bene ma questo colore non gli passa e questa cosa è brutta per lui, e per noi, che non lo abbiamo a disposizione”.