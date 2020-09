Pavoletti al Genoa, ore calde per il trasferimento.

Embed from Getty Images

Sembrava una boutade ma invece quello che per i tifosi è una follia allo stato pure amplificato all’ennesima potenza sta per diventare realtà.

Leonardo Pavoletti da Livorno potrebbe fare il viaggio di sola andata senza biglietto di ritorno da dove era venuto.

Certo, il Cagliari lo prese dal Napoli il 30 agosto 2017 per sostituire Marco Borriello.

Prestito con obbligo di riscatto, ma il ragazzo esplose in Liguria.

Ragion per cui fu preso dal Napoli nel gennaio dello stesso anno, ma fu un fallimento.

Dieci milioni di euro furono sborsati dal Cagliari per l’acquisto del toscano e curiosamente la prima rete del “Pavoloso” fu realizzata il 15 ottobre 2017 contro il Genoa che comunque sbancò la Sardegna Arena 3 a 2.

Fu la spesa più onerosa della Società sarda nella storia, poi superata da Nandez, 18 milioni di euro, 9 agosto 2019.

GIULINI NON PERDONA

Ciò che tuttavia probabilmente allontanerà definitivamente dalla Sardegna Pavoletti è ciò che successe il 10 febbraio 2020.

Già infortunato (lesiona legamento crociato e menisco) quasi in fase di rientro dopo l’infortunio alla prima giornata di Campionato 2019-2020 contro il Brescia, avveniva, diciamo così, la ricaduta.

Non si sa bene come, perchè la società rossoblu si affrettò a smentire delle voci strane andate sui social con un’altrettanto improvvisata conferenza stampa di Cigarini, reo di avere provocato la ricaduta del ligure. e dello stesso Pavo. Un”Ciga“molto nervoso con una terminologia discutibile.

MARAN CHIAMA, PAVO RISPONDE

E’ l’ex tecnico trentino del Cagliari che vuole a tutti i costi l’ex Napoli al Grifone, sembrerebbe che la Società del Presidente Enrico Preziosi abbia alzato l’offerta e sarebbe disposta a tutto per avere in rossoblu Leo.

Dal rossoblu al rossoblu.

I tifosi del Cagliari non sono tuttavia contenti anche perché di attaccanti come il Pavo a Cagliari non ce n’è l’ombra.

Un giocatore che ogni cross in area di rigore sembra sia suo e che quasi al 100% finisca in porta non si dovrebbe liberare così tranquillamente.