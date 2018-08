Il mercato impazzisce negli ultimi giorni

Il calciomercato sta entrando nel vivo con alcune big d’Europa che cominciano a muoversi per poter essere pronte ai nastri di partenza.

Dalla Spagna le notizie arrivano a raffica e di solito sono molto precise sopratutto per squadre come Real e . Proprio i blaugrana dopo l’arrivo di Vidal, sono ad un passo da Paul Pogba per una cifra di 112 milioni di euro. Il francese e`ai ferri corti con Mourihno che ne avrebbe avallato la cessione.

In casa Real Madrid invece si sta sempre piu`vivendo l’addio di Modric. Il vicecampione del Mondo, secondo As sarebbe sempre piu`vicino all’Inter, decisivo l’incontro con Perez tra mercoledi e giovedi, dove Modric chiedera`la cessione.

Se il Real Madrid avallera`la cessione di Modric all’Inter si puntera`forte su Milinkovic Savic della Lazio, con i blancos pronti a pagare 120 milioni a Lotito.

Il mercato entra nel vivo, con le big europee pronte a fare follie.