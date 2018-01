Ufficiale l’arrivo di Vietto al dall’Atletico . In Italia muovono i primi passi anche Verona, Cagliari e Fiorentina

Secondo giorno di calciomercato abbastanza ricco sia in Italia che all’estero. Il Valencia, ad esempio, ha ufficializzato l’acquisto di Luciano Vietto dall’Atletico Madrid. L’ex Villarreal vestirà la casacca dei bianconeri grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto. Ufficiali anche gli acquisti di Vida per il Besiktas e Teuchert per lo Schalke 04 che, oltre a Pjaca, ufficializzato in questi minuti, ha preso il giovane attaccante (97) del Norimberga. Formalizzato anche l’approdo dell’ex Ashley Cole al LA Galaxy, il quale ha firmato un contratto fino a dicembre. Infine, a chiudere le notizie estere, Cedric Bakambu del Villarreal sembra essere molto vicino ad accettare l’offerta del Beijin Gouan, il quale verserebbe nelle tasche del “Submarino amarillo” ben 40 mln di euro. In Russia, invece, lo Zenit è ad un passo da Rodrigo Caio, difensore brasiliano cercato in passato da molti club italiani.

Passando al nostro campionato, registriamo il “si” di Maxi Oliveira alla proposta del Cagliari, il quale si sta accordando con la Fiorentina per l’approdo in Sardegna del terzino mancino. Viola che intanto provano a centrare un altro colpo alla Veretout (colpo del mercato estivo). Il diesse Corvino, infatti, ha chiuso per l’arrivo di Kukovec dal Maribor (classe 2001) ed è vicino a prendere anche Salibur del Guingamp (classe 1991). Colpo in vista anche per il Verona, che sta chiudendo in queste ore il colpo Ryder Matos dall’Udinese. Infine, Lazaar sembra orientato verso il ritorno al Newcastle, mentre il Benfica è in forte pressing su Bruno Peres della Roma, il quale, dopo il rientro di Florenzi, non trova più spazio nello scacchiere di Di Francesco.

