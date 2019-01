Gianfranco Cicchetti Agente Fifa e Procuratore di Diamante Crispino, ci racconta il Matrimonio tra il portiere ed il Siracusa:

Articolo a cura di Gabriele Midolo

Cicchetti ( Agente Crispino) a MP: ” Diamante e’ stato voluto da Laneri”

Come e’ nata questa trattativa, con il team del Presidente Ali’? Crispino è un portiere che al ds Laneri è sempre piaciuto molto. Sono già almeno un paio di anni che ne parliamo. Appena c’è stata la possibilità di concludere finalmente l’operazione, il direttore non se l’è fatta scappare, con soddisfazione reciproca. Mi piace molto il suo modo di fare calcio, quindi abbiamo trovato un accordo abbastanza velocemente.

Diamante, conosce gia’ la piazza di Siracusa ? Chi non la conosce. Siracusa è un club blasonato e ben organizzato, con programmi interessanti. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta, e non vediamo l’ora di poterlo dimostrare in campo.

Diamante e’ sicuramente un portiere di valore. Una piazza come Siracusa molto calda e ricca di storia, potra’ dare la carica giusta al numero uno per confermare e perche’ no, migliorare il suo valore?

In questo momento Diamante è uno dei tre migliori portieri del girone, per rendimento e valore. Il Siracusa ha fatto un ottimo acquisto e il ragazzo potrà continuare in Sicilia il suo percorso di crescita. per migliorare sempre di più. Il suo obiettivo è quello di tornare in serie B da qui ai prossimi anni.