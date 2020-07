Città Di Sant’Agata annuncia un doppio colpo in entrata, i comunicati della societa’:

Città Di Sant’Agata, il primo comunicato della societa’:

Mercato in continuo fermento quello del Città di Sant’Agata, che oltre ai senior Cicirello, Costa, Perkovic , Brugaletta e Abayian, ha portato a vestire la casacca bianco azzurra gli under Dama, Conti, Romeo, Anzumana e adesso anche Marino. Quest’ultimo è un classe 2002, di origine peloritana, e arriva dalla Gescal, compagine che lo scorso anno ha disputato il campionato di Promozione. Paolo Marino che è un centrocampista, ma è stato impiegato anche nel ruolo di mezzala. Anche in questo caso possiamo parlare tranquillamente di un profilo di juniores molto interessante vista la sua duttilità. Oltre il campionato di pertinenza, l’Under 17, Marino ha collezionato anche una ventina di presenze in prima squadra, trovando varie volte la via della rete. “Sono veramente felice di quanto mi sta accadendo -dice Marino-, arrivo in una squadra importante, basti pensare che da Palermo a Messina (esclusa), è l’unica compagine a disputare il campionato di Serie D. È una vetrina importante e per me potrebbe rappresentare un bel trampolino di lancio. Non vedo l’ora di cominciare, e spero di riuscire a ritagliarmi lo spazio necessario. So che non sarà facile, come è giusto che sia ci sarà molta concorrenza, ma io mi impegnerò al massimo affinchè ciò accada”. Cresce quindi ulteriolmente la batteria di juniores che a partire dal 10 agosto, sarà a disposizione di mister Ferrara, e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri colpi perchè ci sono delle trattative che sembrano in dirittura d’arrivo.

Angelo Giallombardo