CALCIO ECCELLENZA: Francesco Aronica è il nuovo allenatore del Cus Palermo, ecco le dichiarazioni, fonte uffico stampa

Francesco Aronica è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra del Cus Palermo. Famiglia col Calcio nel sangue la sua, fratello di Salvatore Aronica, noto ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Palermo. Il suo approdo in giallorossonero avviene proprio all’inizio delle fasi estive della nuova stagione, così da poter iniziare da subito a programmare il gruppo che verrà, in piena sinergia con tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Ecco le sue prime dichiarazioni da tecnico cussino, rilasciate ai microfoni Cuspalermo.it, il sito ufficiale di Via Altofonte.

TANTA UMILTA’ E GRANDE ENTUSIASMO – “Mi sento pieno di voglia di fare, sono contento di essere entrato da subito nelle grazie della società, con a capo Giovanni Randisi, che ringrazio, con cui ci siamo conosciuti sempre meglio nei vari incontri avuti. Così come col Direttore Dario Biondo e il Ds Domenico Simonetti. Il Cus non lo scopro io come società, negli ultimi anni si è fatta apprezzare per serietà, correttezza ed ottimi risultati“.

CURRICULUM E GAVETTA – Settore giovanile del Palermo Calcio per due anni, quindi esperienza Monreale con Juniores e campionato di Eccellenza, poi tanta gavetta tra Parmonval, sino alle fasi nazionali, Calcio Sicilia.

IDEE TATTICHE CHIARE DA SUBITO – “Da ex difensore spero di curare la fase difensiva così da migliorare e registrarci sulle idee che vorrò trasmettere ai ragazzi. Da subito bisogna avere un’impronta chiara su come si sta in campo e con quali idee. Poi saranno come sempre i risultati a parlare. L’obiettivo è la salvezza, adesso dire che saremo da PlayOff o salvezza tranquilla è presto, però naturalmente c’è voglia di dimostrare che il Cus può stare bene in questa categoria“.

UNA STRUTTURA DA BIG – “Togliendo qualche altra eccezione del nostro territorio, cioè società d’elite dello sport siciliano, il Centro Sportivo del Cus è eccezionale, dalla pista di Atletica, alla Piscina, fino al campo in erba vera che ormai è un miraggio in queste categorie. Una struttura che ti permette di lavorare bene e poter fare cose davvero importanti. Uno dei migliori in Sicilia senza dubbio“.

Ufficiale un altro ingresso importante nello staff tecnico cussino è quello di Francesco Lo Medico, talent scout che andrà ad affiancare il duo Biondo-Simonetti, nella fondamentale opera di ricerca di talenti del territorio. Anche per lui tanta emozione e voglia di far bene:

“Più contento di così non potrei essere, ho sposato il progetto da subito, mi piace il gruppo di lavoro che si è creato. Affianco il Direttore Sportivo cercando di trovare nuovi talenti da inserire in squadra. Abbiamo già avuto una riunione con tutto lo staff, delle persone splendide con le quali è possibile fare un ottimo lavoro. Tutti molto in sintonia e speriamo di fare una bella stagione insieme“.