Esclusiva, Specchia:” Juve Stabia, che derby contro la Turris!”

Paolo Specchia ex allenatore della Juve Stabia e’ stato intercettato dall’amico Gianfranco Piccirillo, Presidente dell’Associazione Culturale “Stabia Amore” presso la locations di Roccaraso in Provincia dell’ Aquila in Abruzzo.

Ecco il pensiero dell’Allenatore:

” Ho ancora vivo il ricordo di Castellammare di Stabia, quando allenavo la Juve Stabia, la vittoria con il Lecce di Ventura fu un qualcosa di incredibile, conservo ancora gelosamente la targa di radio boomerang che fu donata dopo quella vittoria. Il Lecce fu una tappa importante ma anche il derby contro la Turris e’ un ricordo che portero’ per sempre nel cuore, uno dei momenti piu’ tristi fu la sconfitta a Castel di Sangro “, poi tanti amarcord e la citazione su ogni giocatore che ha indossato la maglia della Juve Stabia negli anni in cui Mister Specchia era allenatore delle vespe, periodo 1995.

Si ringrazia l’amico Gianfranco Piccirillo e l’Associazione Stabia Amore per averci fornito foto e dichirazione di Mister Specchia