Tornano Zielinski e Ghoulam- Napoli Rijeka probabili formazioni

Domani sera il Napoli scenderà in campo al San Paolo con il lutto al braccio, per omaggiare il D10s Diego Armando Maradona. Un San Paolo vuoto sugli spalti, ma per noi tifosi del Napoli sarà comunque come essere alla stadio. Uno Stadio che deve essere intestato al D10s, un lutto che colpisce tutto il mondo del calcio.

Ma ora quello che conta è il campo, il Rijeka. Tre punti ed una prestazione convincente. E’ quello che Gattuso chiede alla sua squadra, dopo il ko interno col Milan, il terzo di fila in casa che mancava addirittura dall’era Mazzarri. Una vittoria metterebbe i partenopei con un piede ai sedicesimi di Europa League, considerando che il calendario sorride al Napoli. Az Alkmaar e Real Sociedad si sfidano fra loro e poi toccherà agli olandesi. Quindi la partita più difficile, se il Napoli farà il Napoli, sarà giocata a qualificazione avvenuta.

Gattuso deve fare a meno di Hysaj, positivo, Osimhen e Ospina ancora non al meglio e dovrà far ruotare gran parte degli uomini che hanno giocato col Milan in vista della Roma. Spazio dunque a Maksimovic al fianco di Koulibaly, con Ghoulamche finalmente ritorna a giocare da titolare a sinistra. Purtroppo Di Lorenzo (con Malcuit out dalla lista Uefa) non ha un sostituto. A centrocampo Bakayoko, squalificato con la Roma, probabilmente verrà affiancato Lobotka (Demme dovrebbe affiancare Fabian con la Roma per sostituire proprio ilc entrocampista ex Milan). In attacco i maggiori dubbi: possibile spazio per Elmas a sinistra, Zielinski trequartista ed uno tra Politano e Lozano a destra dietro Petagna.

Formazione tutta da ricostruire per Rozman dopo gli 8 casi di positività riscontrati oggi. Il club per la privacy non ha svelato i nomi, ma l’allenatore ha anticipato che dovrebbe trattarsi per gran parte di centrocampisti e difensori. L’elenco dei convocati permetterà di risalire ai nomi dei positivi.

Di seguito le probabili formazioni: Napoli (4-2-3-1):Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Rijeka: A causa dei tanti infortuni, la lista dei convocati non è stata ancora comunicata.