Due gol nel secondo tempo, di Zouma e Calvert-Lewin, regalano la vittoria ai Toffees: Everton – Bournemouth 2-0.

EVERTON – BOURNEMOUTH 2-0, LA CRONACA

Nel primo tempo il grande pressing delle Cherries mette in estrema difficoltà l’Everton, che per 35 minuti non riesce ad affacciarsi dalle parti di Begovic, e rischia di capitolare quando Brooks, lanciato verso la porta avversaria, colpisce in pieno il palo.

La squadra di Marco Silva riesce a reagire soltanto nei minuti finali, quando si inizia a sfruttare il gioco sulle fasce, con Lookman e Bernard in grande spolvero, aiutati dalle sovrapposizioni di Digne e Coleman. Il pericolo più grande arriva con un colpo di testa di Keane, che sfiora la traversa spaventando gli avversari.

Nel secondo tempo i Toffees tornano in campo con più convinzione e da subito mettono sotto gli ospiti, che arretrano e faticano a ripartire come accaduto nella prima frazione.

Richarlison entra finalmente nel vivo del gioco ed ad inizio ripresa va vicinissimo al gol, con una conclusione su cross di Gueye, salvata da Aké sulla linea di porta.

La pressione a cui viene sottoposto il Bournemouth viene portata a compimento al 61°: corner battuto da Sigurdsson, respinto, arriva Digne che mette al centro per Zouma, ed il colpo di testa del francese trafigge Begovic per l’1-0.

I Toffees continuano ad attaccare, senza però riuscire a finalizzare, ma il Bournemouth non attacca come dovrebbe, essendo molto confusionari nel reparto avanzato.

Dal nervosismo degli ultimi 20 minuti, ne esce vincente l’Everton, che al 95° trova anche il 2-0, con Calvert-Lewin che sfrutta un bell’assist di Lookman e chiude il match.

EVERTON – BOURNEMOUTH 2-0, IL TABELLINO

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Zouma, Digne; Gueye, Gomes; Lookman, Sigurdsson (93° Mina), Bernard (78° Walcott); Richarlison (87° Calvert-Lewin).

Panchina: Stekelenburg, Kenny, Davies, Tosun. Allenatore: Marco Silva

Bournemouth (4-3-3): Begovic; Clyne, Cook, Aké, Smith; Lerma, Gosling, Fraser; Brooks (83° Ibe), King, Stanislas (68° Mousset).

Panchina: Boruc, Simpson, Rico, Surman, Daniels. Allenatore: Eddie Howe

MARCATORI: 61° Zouma (E), 95° Calvert-Lewin (E)

