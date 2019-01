I Toffees passano, a fatica, il turno di FA Cup: Everton – Lincoln finisce 2-1.

EVERTON – LINCOLN 2-1, LA CRONACA

I Toffees sbloccano subito la partita: al 12° minuto Baines, con la fascia di capitano al braccio, mette palla al centro dove Lookman di testa, non di certo la specialità della casa, sorprende Vickers e fa 1-0.

Passano 2 minuti ed arriva anche il raddoppio: bella triangolazione tra Sigurdsson, Calvert-Lewin ed infine Bernard, che con un pallonetto realizza il 2-0.

In tutto questo il Lincoln non sta a guardare e prova a creare qualche occasione pericolosa. La squadra di League Two al 28° trova il meritato gol del 2-1: punizione battuta sulla trequarti, Pickford respinge un colpo di testa ravvicinato, ma sulla seconda palla arriva Bostwick, che mette dentro la rete.

Nel secondo tempo l’Everton va alla ricerca della terza rete, arrivando spesso e volentieri in area avversaria, per poi sbagliare l’ultimo passaggio o la finalizzazione.

Gli ospiti, nonostante i vistosi limiti tecnici mettono tutto loro stessi in mezzo al campo, e cercano di rendersi pericolosi ancora sfruttando i calci piazzati, senza però riuscirci.

A festeggiare a fine partita sono così i Toffees, che approdano al Quarto Turno della coppa più affascinante del Mondo.

EVERTON – LINCOLN 2-1, IL TABELLINO

Everton (4-2-3-1): Pickford; Kenny, Mina, Zouma, Baines; Davies (46° Gomes), Gueye; Lookman, Sigurdsson (80° Richarlison), Bernard; Calvert-Lewin (46° Tosun).

Panchina: Stekelenburg, Jagielka, Coleman, McCarthy. Allenatore: Marco Silva

Lincoln City (4-4-2): Vickers; Eardley, Bostwick, Shackell, Toffolo; Anderson, Frecklington, O’Connor (72° McCartan), Andrade; Pett (79° Chapman), Akinde (70° Rhead).

Panchina: Slocombe, Wharton, Gordon, Mensah. Allenatore: Danny Cowley

MARCATORI: 12° Lookman (E), 14° Bernard (E), 28° Bostwick (L)

CreditFoto: Facebook