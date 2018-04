Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Il primo tempo è noioso, con l’Everton che tiene di più la palla, ma fatica come al solito a costruire occasioni da gol. Per l’Huddersfield da segnalare soltanto un tiro alto di Van La Parra, il più arrivo dei suoi, intorno alla mezz’ora. Al 39°, con un vero e proprio lampo, passano in vantaggio i Toffees: Walcott salta un paio di avversari e serve Tosun in profondità; il turco con un destro rasoterra trafigge Lossl e fa 0-1.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies