Ex Juve Stabia, Gatto volera’ in puglia

Ex Juve Stabia, Gatto volera’ in puglia

Ex Juve Stabia, Gatto volera’ in puglia

Continuano il calciomercato degli ex Juve Stabia ed oggi e’ il turno di Alessandro Gatto,attaccante delle vespe nell’era Ciullo che parti’ benissimo ad inizio campionato per poi perdersi durante la stagione. Il giocatore giochera’ in puglia, precisamente nel Bisceglie, lo annuncia la societa’ nerazzurra con un comunicato ufficiale che riguarda anche altri colpi in entrata:

Arrivano l’attaccante Alessandro Gatto classe ’94 (c. biennale, ex Arzachena), il centrocampista Mady Abonckelet classe ’98 (c. annuale, ex FC Gravina), il difensore Nicola Turi classe ’98 (c. annuale, ex Bari U19) confermato il centrocampista Alessandro Casella classe ’00 (addestramento tecnico, già nelle file del Bisceglie lo scorso anno).