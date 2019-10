Domani sera, presso il MAPEI Stadium di Sassuolo, alle ore 21:00, si disputerà Sassuolo – Fiorentina, valida per la 10^ giornata di Serie A.

La squadra di Mister Montella arriva da una sconfitta in casa contro la Lazio per 1-2, dove non sono mancate le critiche per l’arbitraggio. Con la sconfitta nell’ultima giornata termina anche la serie positiva dei viola con 3 vittorie e 3 pareggi, ma già da domani cercheranno di tornare a vincere e a prendersi 3 punti importanti per la classifica. Ora si trovano al nono posto con 12 punti in classifica.

Il loro avversario sarà il Sassuolo di Mister De Zerbi, al contrio dei loro avversario, arrivano con una vittoria di misura per 0-1 in casa dell’Hellas Verona. Non sarà una partita facile per i neroverdi ma hanno la fortuna di giocare in casa e approfittare dell’incoraggiamento dei propri tifosi. In questa stagione non hanno ottenuto molti risultati positivi anche se delle volte meritavano un risultato diverso, infatti sono quattordicesimi con 9 punti in classifica. Non sono un avversario tanto facile da affrontare in casa e quindi la Fiorentina dovrà stare molto attenta.

Domani si assisterà ad una bella partita e l’emozioni non mancheranno.

Sotto verranno riportate le probabili formazioni e la completa terna arbitrale.

ULTIMO PRECEDENTE

34^ giornata di ritorno di Serie A stagione 2018/2019 Fiorentina – Sassuolo 0-1: (Berardi 37′).

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: DE MEO – PRENNA

IV uomo: GHERSINI

Arbitro VAR: NASCA

Assistente VAR: MONDIN

Le probabili formazioni ad oggi sono:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Toljan; Locatelli, Obiang, Duncan; Traore; Berardi, Caputo. ALLENATORE: De Zerbi.

Indisponibili: Magnanelli (squalifica); Chiriches, Ferrari, Bourabia, Mazzitelli, Rogiero, Pegolo (infortunio)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Venuti, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. ALLENATORE: Montella.

Indisponibili: Ribery, Ranieri (squalifica); Lirola, Caceres (infortunio)

Dove seguire il match: Sky

