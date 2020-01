Frattese, notizia importante per i tifosi

-Comunicato ufficiale della societa’-

FRATTESE-AFRO NAPOLI: AL “P. IANNIELLO” POTRANNO ACCEDERE SOLO I RESIDENTI NEL COMUNE DI FRATTAMAGGIORE. TRASFERTA VIETATA AI TIFOSI OSPITI

Stando a quanto deliberato dal Prefetto della Provincia di Napoli, i tagliandi di Asd Frattamaggiore Calcio-Afro Napoli United, gara valevole per la ventesima giornata del Girone A di Eccellenza Campania, saranno venduti ai soli residenti nel comune di Frattamaggiore. Dunque i tifosi ospiti non potranno prender parte alla trasferta del “P. Ianniello”, in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 14:30.