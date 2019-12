Frattese, una stellina per Natale

Comunicato Societa’:

RAPPRESENTATIVA U19 LND CAMPANIA: L’UNDER NEROSTELLATO CAPASSO CONVOCATO DA MISTER SANCHEZ PER IL TORNEO NATALIZIO “CITTÀ D’ISERNIA”

Capasso Sossio Emanuele, esterno offensivo classe ’01 della Asd Frattamaggiore Calcio, è stato convocato da mister Sanchez per il torneo natalizio “Città d’Isernia”. La manifestazione, che riguarda la Rappresentativa U19 LND Campania, si svolgerà in Molise il 27 ed il 28 Dicembre. I giovani campani potranno mettersi in mostra grazie ad una vetrina importante come la Rappresentativa e giocare su un campo prestigioso come il “M. Lancellotta”. Per il talentuoso attaccante nerostellato sarà una chance da non perdere per dimostrare il suo immenso valore. Infine la società capitanata da Rocco D’Errico si congratula con il suo tesserato e si dice soddisfatta per il gran risultato raggiunto. Siamo fieri di te, Manu!

Fonte Societa’