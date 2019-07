Free Academy Soccer, La conferenza stampa di presentazione

E’stato presentato tutto lo staff e l’organigramma della scuola calcio Free Academy Soccer. La conferenza ha visto il suo svolgimento presso l’Europa Stabia Hotel a Castellammare di Stabia.

A moderare l’evento il giornalista Mario Di Capua. La serata è stata trasmessa in diretta sulla pagina facebook Stabiesi al 100% grazie alla produzione di ViViCentro.it e alla regia curata da Mario Vollono.

La serata è stata l’occasione per spiegare l’idea che sta alla base del progetto “sociale” Free Academy Soccer: una scuola calcio destinata ai nati tra il 2006 e il 2014 che non dovranno versare alcun contributo economico.

Tutte le spese saranno sostenute dagli imprenditori della zona che hanno voluto legarsi e affiancare il proprio brand a questa iniziativa “sociale”.

Oltre all’Istituto di bellezza Edonè, che sarà il Main Sponsor, gli altri sponsor sono:

Chiosco 24 (Food, Beverage and More)

Tony Parrucchiere

Sodes (Marketing e Comunicazione)

Emyogo (Gli Chef del Dolce e Salato)

Walter Italia

Rea Consulting Sas

IeLa WEB

Carbat (Il tuo Concessionario Auto di fiducia)

Antonio Paciello Photographer

Faito (Bibite e Acqua minerale)

Mr Free (Abbigliamento dal 1972)

Ciemme

La speranza è che sempre più imprenditori possano aggiungersi alla lista per dare una possibilità di crescita a questa nuova realtà calcistica stabiese.

L’unico contributo economico chiesto alla famiglia riguarda l’acquisto del Kit (zaino, giubbotto, completo da gara, tuta di allenamento, calzini, k-way) tutto griffato Free Academy Soccer e Genoa CFC. L’abbigliamento è firmato Robe Di Kappa.

Alla serata erano presenti ospiti d’eccezione legati al mondo Genoa Calcio. Proprio Manuele Crespi (Responsabile Scouting Nazionale e scuole calcio affiliate per il Genoa) ha aperto la presentazione in questo modo:

“Il calore e l’ospitalità partenopea la voglio ricordare proprio iniziando il mio discorso, ringraziando il Direttore dell’Europa Stabia Hotel, Francesco Donnarumma, che ci ospita questa sera. Mi ha colpito l’attenzione del particolare, addirittura avere l’arredamento con colori rossoblu come i colori sociali della mia società non è poco qui a Napoli

È un piacere, al di là della battuta sulla gratuità della società, presentare questa società che entra a pieno titolo delle società che già abbiamo in Campania e nella zona di Napoli. È da dieci anni che mi occupo di dare attenzione alle varie scuole calcio per l’operazione di affiliazione e avendo tutte le attenzioni verso i ragazzi.Abbiamo una serie di attività che vengono comprese in questa operazione di fidelizzazione. Sono piacevolmente colpito dall’organizzazione della Free Academy Soccer perché vedo coperti anche dei ruoli come anche quello della psicologa o dei vari fisioterapisti o anche di altri ruoli che in altri ambiti non sempre vengono coperti.

Abbiamo circa 60 società affiliate con la Campania in aumento con 8 club circa collegati alla casa madre, ma poi ne abbiamo altri in arrivo. Sicilia e Liguria, ovviamente, sono le più rappresentate.

Concordo con il direttore tecnico che ha fatto capire dei particolari importanti, facendo capire delle regole, comprese in queste ci sono delle attività che organizziamo insieme perché noi diamo modo ai ragazzi, di comune accordo con le società, di venire a vedere la prima squadra, visitando l’interno dello stadio Ferraris, facendo foto con i giocatori. E ancora, proveremo a dare la possibilità ai tecnici di poter far vedere degli allenamenti o delle amichevoli a Genova degli stessi tecnici in modo da avere la possibilità di capire i criteri di scelta dei vari ragazzi. È importante l’aspetto dell’aggiornamento dei tecnici e noi proviamo ad organizzare vari appuntamenti con gli allenatori per poterli tenere sempre aggiornati”.

A seguire Mimmo Cozzolino (Osservatore Genoa per la Campania):

“La Campania per noi osservatori non ha segreti; non ci sono zone e città dove non siamo stati e che non offrano un panorama di prospetti interessanti da osservare. Cerchiamo per questo di avere sempre l’occhio attento sulla nostra Regione. Il Genoa, società per cui lavoro, ha da sempre un occhio di riguardo per le zone da campane quindi i ragazzi più interessanti saranno attenzionati dal Genoa che coinvolgerà questi ragazzi per capire le qualità, sperando ce ne siano tante, degne della società rossoblu.”

La Free Academy Soccer sarà affiliata al Genoa calcio, un’opportunità in più per i giovani calciatori che avranno la possibilità di essere monitorata da una società prestigiosa del calcio nazionale di Serie A”

Presentato anche l’organigramma che sarà così composto:

Il Presidente della Free Academy Soccer sarà Mister Alessandro Pacifico (che gestisce anche la Scuola Calcio Portieri Numero Uno).

“Posso finalmente affermare che oggi nasce la prima scuola calcio sul territorio stabiese, questa realtà che ha inizio in questa serata, è partita da un’idea avuta in una serata di confronto con mia moglie Michela che mi ha spinto a fare questo passo importante. A carico dei genitori non ci saranno spese mensili, non si pagheranno l’iscrizione e le rette mensili, l’unica spesa per i genitori sarà il kit di abbigliamento realizzato da Robe di Kappa.

Ritengo che ormai le scuole calcio siano solo viste come un business, i ragazzi vengono visti solo come una retta da pagare a fine mese e da portare nelle casse della società. La speranza è che il comune di Castellammare, non togliendo nulla alla nostra squadra del cuore, la Juve Stabia, subito dopo la realizzazione del calendario di serie B, ci dia anche disponibilità del Menti mentre inizialmente saremo impegnati su due campi, il centro Olimpia di Sant’Antonio Abate e il centro Joga Bonito di Santa Maria la Carità, per svolgere le nostre attività, in attesa del Menti.

Avremo tanti istruttori preparati e guidato da Ricciardi, come organizzazione, la Free Academy Soccer metterà a disposizione dei ragazzi anche le professionalità di una psicologa come la dottoressa Amato, della dottoressa Giordano, fisioterapista, con consulenze mensili

Inoltre avremo un corso d’inglese specifico sulle terminologie del calcio, la possibilità di lezioni di dopo scuola e di navetta. Inoltre avremo una visita mensile di bambini e genitori con la nutrizionista.

Avremo un regolamento interno da rispettare sia per i tesserati sia per i genitori. Saremo ligi ai doveri che daremo ai bambini ai quali doneremo un pallone che dovranno custodire e portare ad ogni singolo appuntamento. Inizieremo l’attività il primo settembre, mentre dal 15 al 30 luglio, presso il centro Olimpia di Sant’Antonio Abate, ci sarà il primo stage gratuito per tutte le classi.

Siamo già pronti per partire con grande entusiasmo per questo progetto. Dal primo luglio iniziano le iscrizioni, noi siamo pronti”.

Romolo Ercolano sarà invece il Vice Presidente, Catello Imparato il Direttore Generale e Nino Lucarelli il Segretario.

Lo Staff tecnico invece sarà composto da diversi professionisti del settore quali:

Il Direttore Tecnico Gugliemo Ricciardi, uomo di calcio molto conosciuto in zona che per anni ha cercato talenti in giro per la Campania, spesso trovando calciatori che poi hanno fatto carriera tra i professionisti.

“Sta nascendo un progetto importante e sarà bello confermarlo con i fatti a fine anno. Dopo 35 anni di attività mi ero allontanato dal calcio perchè qualcosa era cambiato anche in questo mondo. Soprattutto i ragazzini sono diventati carne da macello. Con la Free Academy Soccer inizieremo con le categorie dal 2006 al 2014. Faremo una selezione con i ragazzi più grandi. A chi chiederà l’iscrizione chiederemo solo il certificato medico. Se riterremo opportuno, se sarà il caso di far parte della nostra scuola calcio li accoglieremo oppure li inviteremo ad iscriversi ad altre scuole calcio. Ci sarà un regolamento interno in base al quale i genitori non dovranno avere contatto con gli istruttori sul campo. Cercheremo di trovare sempre una soluzione e saremo sempre a disposizione di tutti.

Non abbiamo finalità lucrative per cui in ogni momento è possibile rompere il rapporto. In questo caso resterà comunque il kit ai ragazzi per andare da altre parti. Non voglio sentire lamentele sulle selezioni, sono ragazzini e non devono essere mortificati. Non dobbiamo creare illusioni e false aspettative tra i ragazzi. Dobbiamo far capire cosa è lo sport e il rispetto verso gli avversari. Teniamo tantissimo a queste cose e poi cercheremo di trarre fuori il meglio dal punto di vista tecnico da questi ragazzi. La Campania è terra molto fertile e dobbiamo essere grati al Genoa che ci ha dato grande fiducia affiliandoci”.

Per gli allenatori parliamo di Catello Cuomo e Leo Amato (Istruttore di Scuola Calcio), Aniello Martinelli e Catello Porzio (Istruttori Uefa B), Niki Lucarelli e Ciro Massa (Istruttori Attività di Base) e Pasquale Giordano (allenatore dei Portieri).

Cuomo: Sono molto emozionato e felice di far parte di questo progetto bellissimo. Ringrazio i Presidente per avermi scelto, farò del mio meglio.

Martinelli: Far parte di questa famiglia è un onore, siamo armati di grande buona volontà e voglia di fare bene. Un grazie a chi mi ha permesso di essere qui.

Porzio: Progetti come questo hanno come obiettivo primario la crescita dei ragazzi, aspetto molto più importante del singolo risultato sportivo. Essere qui è motivo di grande orgoglio e ringrazio gli ideatori di questo progetto.

Amato: Sarà un piacere lavorare per un fine così speciale. Non vedo l’ora di iniziare: abbiamo tanta strada da fare ma insieme daremo il meglio.

Giordano: Ci tengo a ringraziare il Presidente per la fiducia che ha dato a tutti noi. Ci sono tanti ragazzi che hanno tutto per emergere, noi faremo il massimo per tirare fuori le qualità di ognuno di loro, in campo e fuori.

Lucarelli: Come gli altri mi associo ai ringraziamenti al Presidente ed al Direttore, prometto massimo impegno per la buona riuscita di questo progetto. Partecipare è importante ma faremo di tutto per vincere

Gli obiettivi prefissati saranno comunque sempre il divertimento, l’insegnamento del gioco calcio, l’avviamento alla formazione del calciatore del domani, con particolare attenzione all’educare i giovani alla responsabilità delle proprie azioni, alla condivisione e al bene comune inteso come bene di squadra.

La FREE ACADEMY SOCCER ringrazia tutte le persone che hanno partecipato a questa serata di festa per lo sport. L’obiettivo era quello di far conoscere a quanti più famiglie possibili la propria mission: “Dare a tutti i bambini la possibilità di coltivare il proprio sogno di diventare i calciatori del futuro, il tutto senza pesare economicamente sulle famiglie”

Dal 15 al 30 luglio ci saranno degli stage gratuiti per visionare tutti quelli che decideranno di affidarsi allo staff qualificato di questa realtà stabiese. Gli stage sono finalizzati a selezionare le possibili iscrizioni, che purtroppo sono a numero chiuso.