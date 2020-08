Gragnano, tante novita’ per i tifosi

Gragnano, arriva un importante comunicato stampa per i tifosi . La societa’ annuncia importanti novita’:

L’ASD Città di Gragnano è lieta di comunicare a tutti gli organi d’informazione che il signor Salvatore Vigorito ha ufficialmente assunto la carica di Presidente del sodalizio gialloblù. Nella sua opera verrà coadiuvato dal signor Umberto Ferrigno, che assumerà il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica, dal signor Mauro Adiletta, già annunciato nella carica di Direttore Generale, e dal signor Paolo Truzzi che rappresenterà uno dei collaboratori più importanti della compagine societaria.

Il Presidente Vigorito, Direttore Commerciale dei ristoranti POP-UP, ha rilasciato le prime dichiarazioni in esclusiva ai canali ufficiali del club: “Innanzitutto mi preme esprimere tutta la mia gioia per questa nuova eccitante avventura a Gragnano. Proprio in mattinata abbiamo portato a termine gli adempimenti economici per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza e voglio sottolineare, ringraziandola, la gestione precedente della società che ha risolto le pregresse pendenze con tecnici ed atleti, lasciandoci inoltre un saldo positivo sul conto societario in Federazione. Abbiamo tante idee e progetti in mente, sia per la valorizzazione del territorio attraverso le mie competenze lavorative che per coinvolgere al 100% i tifosi gragnanesi. Proprio in quest’ottica apriremo un centro servizi a Piazza Marconi per dare la possibilità a tutti di essere sempre vicini ed a contatto con la società. Successivamente daremo tutti i dettagli. Settimana prossima sarò a Gragnano per un primo vero contatto con la piazza e spero di poter iniziare un dialogo proficuo con l’Amministrazione Comunale, elemento assolutamente centrale per riuscire a portare avanti un progetto sano e, speriamo, di successo. Forza Gragnano!”.