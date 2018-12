Diego Simone, il Cholo di Madrid, sfidera’ la Juventus in Champions League!

Due finali di Champions League perse ma due Europa League, due Super Coppa Europa e tanti titoli in Spagna, fanno di lui un allenatore vincente:

Nella sua carriera da calciatore lo abbiamo conosciuto al Pisa, ma con Atletico Madrid il “cholo” e’ diventato grande. Nel 1996 il suo Atletico riuscira’ nell’impresa di vincere lo scudetto e spezzare il dominio firmato Real-Barcellona. Poi L’Inter e l’Europa, la Lazio e lo scudetto della pioggia, il ritorno nella sua Madrid. Da allenatore Diego si avvicina al grande calcio europeo con il Catania. Storica salvezza e due titoli in Argentina. Ma poi nel 2011 il matrimonio piu’ felice, quello con l’Atletico Madrid.

I Colchoneros di Simeone danno l’idea che in mezzo al campo fanno la guerra. Qualcuno li ha definiti dei minatori incapaci di farti giocare. Tutto vero. Cuore, grinta, legna e corsa.

Secondo le statistiche del calcio internazionale, Atl e’ il team europeo che segna piu’ goal sui calci piazzati. Verissimo anche questo dato. Basti pensare che Godin ( centrale difensivo) e’ un giocatore da qualche anno timbra spesso la voce marcatori. Di testa, di piede. Con le buone o con le cattive , con il 4-4-2 oppure con il 4-3-3,questa squadra riesce sempre a divertire. Pochi mesi fa, nella notte di Lisbona la Champions e’ scappata a pochi secondi dal Gong, ma una settimana prima era arrivata la vittoria del campionato con una partita incredibile a Barcellona. Marcatore ovviamente Godin su calcio d’angolo.

Verso fine estate la rivincita in Super Coppa di Spagna contro il Real. Mario Mandžukic si presenta con un bellissimo goal dopo pochi minuti e poi una barricata a difendere il vantaggio. Simeone incita la folla, Simeone uomo amato dal suo popolo e la domanda che sorge spontanea e’ questa: Cosa potrebbe fare quest’uomo alla guida di un top-club europeo? Atl lo e’ diventato in virtu’ delle vittorie in Coppa uefa, Super Coppa europea, titoli in Spagna, ma negli anni si sono registrate le dolorose partenza di Falcao e Diego Costa. Tradotto: pochi soldi e campionissimi sempre sul mercato.

Il Cholo sta regalando un sogno al suo popolo e forse un giorno potrà essere inserito nella top degli allenatori più vincenti del mondo. La nazionale Argentina potrebbe essere una soluzione per il suo futuro, la Premier League una scommessa, un ritorno in Italia una bellissima utopia.

Zoccolo duro quello dell’Atl Madrid con il Piccolo Diavolo Antoine Griezmann nuova scoperta del Cholo Simeone

Si vedrà e quando andrà via un popolo piangerà ed un altro inizierà a sognare e vivere una meravigliosa storia d’amore.