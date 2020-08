Inter vs Siviglia per l’atto finale di Europa League, nerazzurri a novanta minuti dal sogno vittoria. Difficile sicuramente ma non impossibile per questo gruppo:

Europa League, atto finale, Sara’ Siviglia vs Inter l’ultimo atto che consegnera’ la Coppa e la gloria eterna ad una delle due formazioni, che sono arrivate con merito a giocarsi questo appuntamento. Andalusia o Lombardia, venerdi scopriremo il verdetto di Colonia.

La squadra di Conte, ha spazzato via lo Shakhtar Donetsk, ben cinque goal in una semifinale europea, andando a demolire un avversario che dopo il goal di Danilo D’Ambrosio ha staccato la spina. Handanovic ha rischiato il minimo sindacale mentre i nerazzurri, oltre ad aver offerto un pokerissimo con una prestazione da voto alto in pagella, hanno creato tante azioni pericolose. Tradotto, i goal potevano essere molti di piu’.

Attenzione, ordine tattico, corsa, pressing e divertimento, si, perche’ L’Inter in certi momenti della partita ha provato anche a divertirsi senza paura. La squadra di Conte e’ in salute, un cammino importante dopo la sconfitta di Bologna, con una difesa in crescita e tanti risultati di prestigio. Si e’ svegliato Lautaro Martinez in Europa, Barella sta diventando la versione moderna di Nicola Berti, Lukaku si conferma uomo caldo e Godin finalmente inizia a dominare in difesa. Tanti segnali positivi per il presente ma anche per il futuro senza pensare al calcio-mercato e sogni quasi impossibili di dieci Argentini.

La finale puo’ dare la gloria, puo’ dare un titolo che manca da troppo tempo in bacheca, anche se l’avversario e’ di quelli di “Bestia cattiva”, si proprio quel Siviglia che in Europa League si esalta e si coccola oramai il trono come una sorte di dittatura moderna.

Servira’ tanto cuore, servira’ giocare al 101% , senza paura, perche’ e’ difficile ma non impossibile a magari si potranno aprire nuovamente gli occhi ed iniziare a volare e vincere per ricordare al mondo il blasone dell’Internazionale di Milano.