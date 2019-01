Inter-Benevento, Candreva e Lautaro i migliori, segnali incoraggianti per Dalbert

L’Inter batte 6-2 il Benevento ed accede ai quarti di Coppa Italia; tutti promossi tranne Vrsaljko, si mettono in mostra Candreva e Lautaro.

I nerazzurri battono senza difficoltà il Benevento, pur con qualche distrazione evitabile, e continuano la loro corsa in Coppa Italia; ai quarti ci sarà Inter-Lazio in gara secca. Ecco le pagelle della gara di ieri.

PADELLI 6,5: è autore di diverse parate, in particolare quella su Tello ad inizio partita evita l’immediato pareggio degli stregoni. Sbaglia a posizionare la barriera sulla punizione vincente di Insigne ed è un errore non da poco; incolpevole sul secondo goal.

VRSALJKO 5,5: si vede poco in attacco e difende male, perdendo qualche pallone sanguinoso. Ci si aspetta molto di più da lui nella seconda parte di stagione, rimandato.

RANOCCHIA 6: esordio stagionale per il difensore che dopo l’uscita di Icardi torna anche ad indossare la fascia di capitano. Gara da ordinaria amministrazione, accusa qualche piccola difficoltà per via della velocità di Insigne.

SKRINIAR 6,5: poco impegnato, si fa superare veramente poche volte.

DALBERT 7: finalmente mostra un saggio delle sue qualità; a dir la verità Spalletti diverse volte aveva elogiato pubblicamente la qualità e la forza del suo sinistro, ora sappiamo perché. Nel goal segnato ha fatto vedere anche di essere molto veloce. Si nota anche in fase difensiva grazie ad un bel recupero prima della sua rete. Si spera che confermi tutto ciò anche contro avversari più attendibili.

BROZOVIC 6,5: come al solito è il faro della manovra interista, anche se non sempre è preciso nei passaggi; ha più di qualche colpa sul secondo goal subìto.

GAGLIARDINI 6: si limita alla sola fase di interdizione, suo punto forte e non si vede mai in fase offensiva. Si è capito che è questo tipo di giocatore, non gli si può chiedere molto di più.

CANDREVA 7,5: si guadagna il rigore (generoso) che sblocca subito la gara dopo neanche un minuto e segna una doppietta. Ha ricordato, a chi se lo fosse dimenticato, che è dotato di un gran tiro.

LAUTARO MARTINEZ 7,5: non eccelle da trequartista nel primo tempo pur mostrando una bella intesa con Icardi, ma gioca molto meglio da prima punta nella ripresa, segnando anche lui una doppietta.

PERISIC 6,5: prestazione a giri ridotti per lui, ma per ora va bene così. Fornisce due assist, uno a Dalbert ed uno a Lautaro, e tenta di andare a bersaglio con un tiro ben indirizzato che però viene murato da un Icardi in fuorigioco.

ICARDI 6,5: segna dal dischetto con un tiro violento ma non molto angolato e colpisce il palo con un grande stacco di testa, viene poi sostituito al 45′.

POLITANO 6: corre molto ma attacca poco per i suoi standard. Prova a segnare solo in una occasione con la sua classica azione che lo vede rientrare dalla destra, ma il suo mancino esce di poco.

BORJA VALERO 6: entra a partita già ben indirizzata e contribuisce ad abbassare i ritmi.

JOAO MARIO s.v.

SPALLETTI 6,5: quella di ieri era la gara giusta per sperimentare Lautaro Martinez nella posizione alle spalle di Icardi, esperimento che non ha dato i frutti sperati, ma su cui si può lavorare. Urla spesso i suoi per evitare che si deconcentrino, ma la crescita della squadra è enorme se si pensa che l’anno scorso ci fu bisogno dei calci di rigore per eliminare il Pordenone.

(Fonte immagine in evidenza: pagina Facebook F.C. Internazionale)